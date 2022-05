Bärenstarker Ausflug nach Arosa

Ihr Bärenbesuch am Auffahrtswochenende

Das Arosa Bärenland ist an Auffahrt geöffnet. Zwar werden sich die beiden Neuzugänge Sam und Jamila dann noch in der Innenanlage befinden, jedoch werden Gäste von den Tierpflegern spannende Infos zum aktuellen Verhalten der zwei Pelznasen aus Skopje erfahren können. Zudem ist natürlich der Abenteuerweg in die Aussenanlage geöffnet, sodass Amelia und Meimo bestens beobachtet werden können, wie es heisst. Die Luftseilbahn Arosa-Weisshorn ist wegen einer Laufwerkrevision noch nicht in Betrieb. Ihr erreicht das Arosa Bärenland über eine kurze Wanderung via Ricola Erlebnisweg oder über den Erlebnisweg Bärenland.

Auf einer Fläche von knapp drei Hektaren bietet das Arosa Bärenland ein neues Zuhause für bis zu fünf Bären. In Zusammenarbeit mit der Tierschutzorganisation Vier Pfoten werden Bären, die unter schlechten Bedingungen gehalten wurden, gerettet und nach Arosa gebracht. Auf der Besucherplattform und dem Abenteuerweg können die Bären Amelia und Meimo in ihrem neuen Zuhause beobachtet werden.