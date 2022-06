Baden zu Preisen wie anno 1922

von Sarina von Weissenfluh und Patrick Ulber

Das Schwimmbad Sand in Chur wird 100 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums galten am Wochenende von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, die Eintrittspreise von 1922. Erwachsene Personen zahlten für ein Einzelbillett 40 Rappen und Kinder lediglich 20 Rappen. Dafür erhielten die Badegäste ein Billett, wie es vor 100 Jahren verkauft wurde. «Am Freitag hatten wir 427, am Samstag 704 und am Sonntag 1068 Gäste über den ganzen Tag verteilt», sagt Sandro Staub, Leiter Bad, Fitness und Wellness, gegenüber Radio Südostschweiz. «Die Besucherinnen und Besucher lagen Tuch an Tuch auf der Liegewiese.» Der Umsatz habe an diesem Wochenende aber nicht an erster Stelle gestanden. Die Tage seien reibungslos verlaufen. Auch bezüglich der Verpflegung sei die Badi Sand gut vorbereitet gewesen: Sie hätten genügend Vorräte gehabt. Es habe während der drei Tage schöne Erlebnisse gegeben: Manche Badegäste hätten zum Beispiel freiwillig mehr als 40 Rappen bezahlt. Die Badegäste haben sich über die speziellen Eintrittskarten gefreut, wie Staub meint.