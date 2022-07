Bademeister ist ein Knochenjob

Wir fahren auf den See hinaus. Sepp Nauer und ich. «Halt dich fest», sagt der Bademeister. Das grapefruit-farbige Rettungsboot nimmt Tempo auf. «Vor ein paar Jahren habe ich damit zwei polnische Touristen vor dem Ertrinken gerettet», erzählt der 63-Jährige auf der Fahrt Richtung Seemitte in der Badi Arosa. «Ich denke, ohne Aufsicht wären in meiner Zeit vier Personen ertrunken.» Doch davon sollte man gar nicht erzählen, das bringe Unglück, so Nauer. «Als Bademeister muss ich stets alle Badegäste im Blick haben.»