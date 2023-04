Schon kommenden Winter ist für Autos in Tujetsch Endstation

Ganze 41 Jahre alt ist er geworden. Jetzt aber ist seine Zeit abgelaufen. Am Ostermontag hat zum letzten Mal ein reiner Autoverladezug den Oberalppass passiert. Noch bis zur Öffnung der Passstrasse zwischen Tschamut und Andermatt, die voraussichtlich Ende Monat erfolgen wird, gibt es ein reduziertes Angebot: Je zweimal täglich wird in beide Richtungen ein Verladewagen an den regulären Personenzug der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) angehängt. Aber danach ist endgültig Schluss mit dem Winter-Autoverlad zwischen Sedrun und Andermatt.