Mitja Birlo hört im «7132 Vals» auf

Mitja Birlo, der Koch des Jahres 2022, sucht nach acht Jahren nach «etwas Neuem», wie Gault Millau schreibt. Im vergangenen Jahr war der in Graubünden tätige Koch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Nebst der Auszeichnung zum Koch des Jahres erhielt er unter anderem auch zwei Michelin-Sterne für das Restaurant «7132 Silver» in Vals. Nun hat Birlo aber beschlossen, das bekannte Restaurant per Ende März zu verlassen.

Der gebürtige Bielefelder finde es einen guten Moment, einen prägenden Abschnitt seiner Karriere zu beenden und etwas Neues anzufangen. Dies sagte der Küchenchef gegenüber Gault Millau. Nun wolle der bekannte Koch seine Hochzeit planen und auf Reisen gehen. (red)