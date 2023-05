Keine Lösung für Hochwang in Sicht

Der Grossteil des Geldes sei für aufwendige periodische Revision des Sessellifts, für dringend notwendige Erneuerungen am Skilift und weitere unerlässliche Reparaturen verwendet worden. «Kurz vor Weihnachten waren die Bahnanlagen und die Gastronomie bereit, den Winterbetrieb aufzunehmen», heisst es weiter. Nur leider liess der Schnee auch in der vergangenen Saison auf sich warten und somit auch die notwendigen Einnahmen. Deshalb konnten nur der Sessellift, das Hotel, das Restaurant «Tanne» sowie das Bergrestaurant «Triemel» über den Winter öffnen. Der umsatzstarke Skibetrieb sei bis Ende Januar ausgeblieben. Mitten in den Sportferien veranlasste der Verwaltungsrat deshalb die Einstellung des Skibetriebs.