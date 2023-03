Die Vielfalt der Bergeller Geologie zwischen zwei Buchdeckeln

Warum ist der Piz Badile so jung? Diese Frage ist auf dem Cover des neuen Buchs «Eine vorsichtige Annäherung an die Geologie des Bergells» zu lesen. Die Antwort dazu und noch viele weitere Informationen zu Steinen, Mineralien und Bergketten sind im soeben publizierten Buch enthalten. 14 Ausflugstipps hat Autor Walter Hunkeler verfasst, um der Leserschaft die steinige Seite des Bergells nahezubringen. Der Ausgangspunkt der Wanderungen ist oft Soglio, der Ort, an dem Hunkeler seit 1975 lebt. Gemeinsam mit seiner Frau hat er das Unternehmen Soglio Produkte AG gegründet.