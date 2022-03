Ausflugsideen für Regentage

Klettern in der Boulderei in Flums

Oder möchtest du dich lieber etwas sportlicher betätigen? In der Boulderei findest du eine Vielzahl an Routen in allen möglichen Schwierigkeitsgraden. Auf über 220 m2 Wandfläche gibt es ca. 70 Boulder für Anfänger sowie Profis. Neben der Boulderwand wird eine Lounge für die Erholung und eine kleine Bar, an der man den Durst löschen kann, angeboten.