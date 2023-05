Taminaschlucht öffnet ihre Türen

Vom 18. Mai bis 21. Oktober findet der Event «Light Ragaz» in der Taminaschlucht statt. Eingebettet in die atemberaubende Naturkulisse der Taminaschlucht bietet «Light Ragaz» ein einzigartiges Erlebnis für alle Sinne. Mit modernster Technologie werden Bilder, Farben und 3D-Effekte an die bis zu 80 Meter hohen Felswände projiziert. Die nächtliche Verwandlung des rund einen Kilometer langen Rundgangs verzaubert die Besucherinnen und Besucher mit faszinierenden Lichterlebnissen, spielerischen Interaktionen und einer herzerwärmenden Erzählung über Taminas Reise ins Glück.