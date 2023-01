In Graubünden ist das Blut knapp 

Wer gerne Blutspendern will, kann einen Termin online oder per Telefon vereinbaren. Wer ohne Anmeldung spenden will, kann das an externen Blutspendeaktionen machen. Eine Übersicht der anstehenden Blutspendeaktionen ist hier zu finden. Weitere Informationen rund um das Blutspenden gibt es auf der Webseite der Blutspende SRK Graubünden.