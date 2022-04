Auf Tuchfühlung mit den Königen der Alpen

In Pontresina lässt sich jeweils im Frühling ein wunderbares Naturschauspiel beobachten. Das Bündner Wappentier wagt sich aus den steinigen Alpen hinunter in die Zivilisation. Die Steinböcke sind auf der Suche nach Nahrung – weshalb sie Mitte April den Menschen so nahe kommen wie sonst selten. Dies tun sie jedoch nur, wenn die Menschen in der Region sich an die Regeln im Umgang mit den Steinböcken halten. Die wichtigste vorneweg: Abstand halten. Hier findet ihr weitere Regeln beim Beobachten von Steinböcken: