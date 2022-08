Auf die Hitze folgen Niederschlag und Gewitter

Nun zeichnet sich für die zweite Wochenhälfte aber ein Wetterumschwung ab. Denn am Sonntag verabschiedet sich das Hoch Oscar. Am Montag kullert von Frankreich her das Tief Jelena in die Schweiz. Das Schauer- und Gewitterrisiko steigt verbreitet an. Neben Sonne und trockenen Abschnitten ist bis zum Wochenende auch immer wieder mit Niederschlägen und Gewittern zu rechnen.