Unbekannter spricht drei Schülerinnen in Chur an

Diese Woche hat ein Unbekannter auf der Quaderwiese in Chur drei Schülerinnen angesprochen. Wie der Leiter der Schule Quader an die Eltern, Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen seines Schulhauses schreibt, versuchte der Mann, mit den Schülerinnen Socken zu tauschen. Er behauptete, das sei ein Hochzeitsbrauch aus Dänemark, und er werde am Wochenende heiraten. Der Stadtpolizei Chur ist der Vorfall bekannt. Auf Anfrage wurde ein Ausrücken bestätigt.