Auf den Spuren der Saurier

Die Landschaft von Graubünden zieren gigantische Berge, weite Wälder und grosse Waldflächen. Das war jedoch nicht immer so. Vor vielen Tausend Jahren muss die Landschaft noch ganz anders ausgesehen haben – so anders, dass Forschende in der heutigen Zeit immer wieder auf Überreste von Fischsauriern und anderen im Meer lebenden Reptilien stossen – wie ein Zeitungsbericht der «Südostschweiz» vom 5. Juni 1998 zeigt.