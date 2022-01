Auch Lausanne hatte kein Einsehen

Die Gästetaxe: Sie ist des Empfangenden Freud, des Bezahlenden Leid – und hat in den vergangenen Jahren in Graubünden bekanntlich wiederholt zu Gerichtsfällen geführt, die erst vor der höchsten Instanz ihr Ende fanden. Auch kürzlich wieder hatte sich das Bundesgericht mit der Abgabe zu befassen, diesmal wegen einer Beschwerde zu einem Ferienhaus in Ilanz/Glion. Genauer: in Siat, der idyllischen 150-Seelen-Fraktion auf 1300 Metern über Meer.