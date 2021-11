Auch in Graubünden gibt es Nebel

In Chur sind dieses Tage keine Berge zu sehen. Der Blick aus dem Fenster ist trüb und grau, denn über dem Churer Rheintal hängt eine dichte Nebelsuppe. In Flims herrscht ein ähnliches Bild. Am Dienstag und am Mittwoch war das Dorf vom Nebel umschlungen. «Das war früher nicht so», denken sich sicher einige. Der Nebel gehört schliesslich ins Unterland und nicht nach Graubünden. Nicht umsonst haben sich die beiden Steinböcke Gian und Giachen bereits vor 13 Jahren über das wundersame Unterland unterhalten, welches sich jenseits des Nebels befindet: