Auch Caduff will das Zertifikat bald abgeschafft sehen

Es hatte sich schon am Dienstag abgezeichnet: Die Bündner Regierung ist einverstanden damit, dass der Bundesrat die geltenden Coronamassnahmen lockert. Für Regierungspräsident Marcus Caduff hätte die Landesregierung auch noch weiter gehen können, als lediglich die Quarantänepflicht aufzuheben und die Homeofficepflicht in eine Empfehlung umzuwandeln. Eine Aufhebung der 2G-Plus-Regel wäre seiner Meinung nach «angezeigt gewesen», sagte er am Mittwoch in Chur vor den Medien.