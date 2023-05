Einheimische Pflanzen helfen den Vögeln

Je naturnäher ein Garten gestaltet ist, desto mehr Vogelarten zieht er an: Dieser Befund geht aus dem diesjährigen Citizen-Science-Projekt «Stunde der Gartenvögel» hervor. Im Rahmen der vom 10. bis zum 14. Mai veranstalteten Aktion zählten 3172 teilnehmende Personen insgesamt 106’153 Vögel aus 168 Arten, wie die Organisation Bird Life Schweiz mitteilt. In Gärten mit mindestens fünf naturnahen Elementen fanden sich demnach im Mittel 12,2 Arten, in naturfernen Gärten nur 7,7.