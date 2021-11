Arosa sagt Ja zur Ortsplanung

Das Resultat der Abstimmung über die Ortsplanung sei ein klares Signal dafür, dass die Bevölkerung der Gemeinde Arosa gemeinsam und lösungsorientiert in Richtung Zukunft gehen wolle. Dies sagte Gemeindepräsidentin Yvonne Altmann am Sonntag gegenüber Radio Südostschweiz. Sie sei sehr froh über das Ergebnis. Mit 763 Ja-Stimmen zu 491 Nein-Stimmen hat die Aroser Stimmbevölkerung die Teilrevision ziemlich eindeutig angenommen. «Es ist ein Resultat, das mich positiv überrascht», so Altmann. Zum einen sei es eine grosse Vorlage mit vielen Details. Zum anderen müsse viel Bauland ausgezont werden.