AO Foundation eröffnet neue Büros in Zizers

Rund 60 Mitarbeitende der AO Foundation werden von nun an in Zizers arbeiten. Das Forschungsinstitut, das seinen Hauptsitz in Davos hat und weltweit vernetzt ist, erhält in der Schweiz einen weiteren Standort (siehe Kasten). Kürzlich fand dafür eine kleine Einweihungsfeier in den frischbezogenen Büroräumlichkeiten statt. «Zizers liegt perfekt für uns, weil es auf halbem Weg zwischen Zürich Flughafen und Davos liegt», sagte CEO Christoph Lindenmeyer am Rande der Veranstaltung.