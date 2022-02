Antonia bringt Wind und Schnee in die Berge

Im Laufe des Montags erreichte uns aus Norden die nächste aktivere Niederschlagszone, die vor allem am Abend teilweise auch kräftigere Schauer und Wind bringt, wie Perret weiter berichtet: «Es bleibt eine wilde Angelegenheit bis morgen Vormittag.»

In der Nacht und am Dienstagvormittag gibt es besonders entlang der Alpen häufig Regen und unverändert ab rund 600 bis 800 Metern Schnee. «Insbesondere in Nord- und Mittelbünden und in Richtung Sarganserland ist mit bis über einen halben Meter Neuschnee zu rechnen.» Etwas weniger Schnee gebe es im Engadin. Durch die stürmischen Winde und die damit verbundenen Schneeverwehungen steigt dazu die Lawinengefahr an. Mehr Informationen zum Lawinenbulletin und zur Schneesituation gibt es auf der Seite des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF. (dje/thf)