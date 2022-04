Annalisa Zumthor – weit mehr als nur «die Frau des Stararchitekten»

Sucht man nach Informationen über Annalisa Zumthor-Cuorad im Internet oder in Zeitungsarchiven, so findet man häufig den Satz: «Peter Zumthor ist mit Annalisa Zumthor-Cuorad verheiratet.» Peter Zumthor gehört zweifelsohne zu den bedeutendsten Schweizer Architekten der Gegenwart. Doch Annalisa Zumthor ist weit mehr als nur «die Frau von». Die 75-jährige Engadinerin ist Mutter von drei Kindern, und sie war als Lehrerin jahrelang an einer Schule für geistig- und körperbehinderte Kinder tätig.