Als die Älpler noch nicht flotte Rockmusik hörten

Die Alpsennerei «blitzblank, gekachelt und verchromt, die Älpler und das Vieh hören zu ihrer Arbeit flotte Rockmusik und die Köchin bäckt in der Küche einen leckeren Kuchen» – so zeigt ein Filmbeitrag aus dem Jahr 2001 den Alltag auf der Alp Naustgel in der Val Sumvitg. Ein gut erreichbarer Sömmerungsbetrieb mit modernen Gebäuden und Infrastrukturen ist Naustgel zu diesem Zeitpunkt dank einer umfassenden Melioration geworden. Eine Transformation, die viele Alpen in der Surselva ab den 1950er-Jahren durchgemacht haben.