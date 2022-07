Anmeldeboom: Der Lehrerjob steht hoch im Kurs

Während sich die Primarschülerinnen und Sekundarschüler in Graubünden seit einigen Tagen in die Sommerferien verabschiedet haben, sorgt der Beruf Lehrperson an der Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR) für reges Interesse. Wie die Ausbildungsstätte schreibt, haben sich bis Ende Juni rund 200 Personen für ein Bachelorstudium zur Lehrperson angemeldet. Das sind rund 35 Prozent mehr als im Vorjahr – und so viele wie nie zuvor. Die PHGR spricht von einem Rekordwert.

«Das ist sehr erfreulich und zeigt, dass sowohl das Studium als auch der Beruf Lehrperson attraktiv ist», wird Rektor Gian-Paolo Curcio in der Medienmitteilung zitiert und nennt unter anderem die Weiterentwicklung und Ergänzung der Studiengänge als Gründe für die hohen Anmeldezahlen. Besonders der neue, kombinierte Studiengang Kindergarten/Primarschule, die Weiterentwicklung des Studiengangs Primarschule und die Möglichkeit, diesen auch im Teilzeitformat absolvieren zu können, würden für den Boom eine grosse Rolle spielen.