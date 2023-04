Mit diesen Tipps helft ihr Amphibien zu Überleben

● Garten amphibienfreundlich pflegen: Amphibien mögen hohe Wiesen und andere Verstecke. Rasenmäher und Laubbläser vernichten nicht nur eine nützliche Umgebung der Tiere, sondern können für die Tiere auch zum Tod führen. Das Rasenmähen mit dem Roboter in der Nacht ist nicht zu empfehlen, denn in der Nacht sind die Amphibien gerne unterwegs. Stattdessen sind altertümliche Werkzeuge wie Rechen und Sense ganz im Gusto der Amphibien, weil sie so eher entdeckt und gerettet werden können.