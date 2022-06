Am Wochenende wird es richtig heiss

von Felix Blumer*

In dieser Woche werden wir von der ersten richtigen Hitzewelle des Jahres heimgesucht. Schon am Mittwoch erreichte uns heisse Mittelmeerluft. Der Tageshöchstwert wurde in Sitten mit 34,3 Grad gemessen. Damit wurde die bisherige Jahreshöchsttemperatur von 33,8 Grad aus Chur vom 20. Mai übertroffen. Mit 34,3 Grad wurde im Übrigen der absolute Höchstwert des Vorjahres egalisiert. Damals wurden schon am 13. Juni, mit Nordföhn, in Magadino 34,3 Grad gemessen. Dieser Wert wurde in der Folge nicht mehr übertroffen.