Am gleichen Strick ziehen

Seit einigen Jahren ist die Gewerbeschule Samedan mit sinkenden Lernendenzahlen konfrontiert. Die Konsequenz: Ein Beruf nach dem anderen wird von der Angebotsliste gestrichen. Dieses Los hat bereits die Bäcker/Konditorinnen, die Sanitärinstallateure und die Metallbauer getroffen. Die Jugendlichen müssen nach Chur oder noch weiter weg in die Schule. Viele entscheiden sich aufgrund der zum Teil mehrere Stunden dauernden Reise, die Ausbildung gleich von Anfang an in Zentrumsnähe zu absolvieren. Die meisten von ihnen kehren danach nicht mehr in ihre Täler zurück.