Churs neuer Platz zum Verweilen

Auch wer den Sennhof in Chur nicht kennt, könnte den Weg zum einstigen Gefängnis an diesem Samstagmittag kaum ­verfehlen. Von der Poststrasse, die aus Richtung Bahnhof in die Altstadt führt, zieht es die Passanten schon um 11 Uhr zuverlässig durch die Gässchen nach Osten hin zum Torbogen und grüppchenweise in den Innenhof. Wo noch bis vor drei Jahren höchstens ein paar Häftlinge und Betreuer anzutreffen waren, tummelt sich an diesem Frühlingstag ein buntes Publikum. ­Ankömmlinge erforschen mit neugierigen Blicken das fröhliche Treiben und das neue Leben, das die alten Gemäuer erfasst hat.