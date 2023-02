«Hier fehlt es mir an gar nichts»

von Ronja Dürst

Mitten in einer gemütlich eingerichteten Wohnung sitzt ein betagter Mann auf seinem Sofa, auf dem sich die Kissen türmen. «Ich liebe Dich», steht auf einem roten herzförmigen Kissen. Max Hablützel ist der erste Mieter des Privama Wohnparks in Schwanden. Er ist bereits am Tag der Eröffnung, am ersten Oktober letzten Jahres, eingezogen.