Alternativen zu «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»

Seien wir ehrlich – Aschenbrödel lässt nicht nur das Herz des Prinzen schmelzen. Auch wir sind hin und weg, wenn diese Melodie ertönt. Und trotzdem, wie wäre es einmal mit einem anderen Streifen? Wir haben für euch die besten drei Filmalternativen zusammengestellt. Legen wir los!

Der kleine Lord

Dieser britische Film stammt aus dem Jahr 1980 und dauert 1 h 43 min. Zur Handlung: Der 8-jährige Cedric lebt mit seiner Mutter in New York. Er ahnt zunächst nicht, dass sein verstorbener Vater einer alten britischen Adelsfamilie angehörte. Durch die Heirat einer bürgerlichen Amerikanerin wurde er jedoch enterbt. Eines Tages lädt sein Grossvater Cedric nach England ein. Er möchte seinen einzigen Nachfahren kennenlernen und standesgemäss erziehen. Der Junge hat jedoch einen überraschenden Einfluss auf den alten Mann. «Der kleine Lord» ist ein Film für die ganze Familie. «Der kleine Lord» läuft über die Festtage im regulären TV-Programm.

Kevin – Allein zu Haus

Zehn Jahre nach dem kleinen Lord ist «Kevin – Allein zu Haus» erschienen, ein Abenteuerfilm aus Amerika. Der Hauptdarsteller Kevin ist mittlerweile eine Kult-Figur geworden. Der Film ist im Jahr 1990 erschienen und dauert 1h 43 min. Zur Handlung: Die McAllister-Familie reist nach Frankreich, um dort gemeinsam Weihnachten zu feiern. Leider haben die McAllisters bei ihrer hektischen Abreise ihren 8-jährigen Kevin zu Hause vergessen. Dieser geniesst natürlich seine Freiheit. Doch dann belauscht Kevin zwei Ganoven, wie sie den Plan fassen, das scheinbar unbewohnte Haus der McAllisters auszurauben. Da schlägt die grosse Stunde für den kleinen Kevin, ganz allein muss er sein Heim verteidigen. Die Komödie lädt von jung bis alt zum Schmunzeln ein. «Kevin – Allein zu Haus» ist auf Disney+ verfügbar.

Santa Clause

Last but not least: «Santa Clause – Eine schöne Bescherung». Dieser Film stammt aus Amerika und dauert 1h 47 min. Der Fantasy-Film ist im Jahr 1994 erschienen. Zur Handlung: Der geschiedene Scott bekommt am Weihnachtsabend Besuch von seinem 6-jährigen Sohn Charlie. Als er ihn zu Bett bringen will, sehen sie den Weihnachtsmann vom Dach fallen. Er verschwindet – von ihm zurückbleiben nur die Kleidung und eine Karte. Darauf steht: Wer auch immer Santas Mantel nach dessen Tode trägt, wird zum neuen Santa. Und natürlich zieht Scott die Kleider an. Daraufhin fahren Scott und Charlie mit Santas Rentierschlitten zum Nordpol, wo der Weihnachtself Scott den Santa-Job anlernt. Da beginnt das Abenteuer. Auch diese Komödie ist für die ganze Familie gedacht und bringt einige Lacher ins Wohnzimmer. «Santa Clause – Eine schöne Bescherung» ist auf Disney+ zu sehen.

Nun habt ihr die Qual der Wahl. Natürlich gibt es noch unendlich viele weitere Filmklassiker zur Weihnachtszeit. Das ginge von der Filmreihe «Sissi» bis hin zur Kinderserie «Weihnachtsmann und Co.». Also, macht euch einen heisse Tasse Tee oder Kaffee und geniesst einen tollen Film im weihnachtlichen Ambiente. Lehnt euch für ein paar Stunden zurück und lässt den Weihnachtsstress einfach mal hinter euch.