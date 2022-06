«Also dümmer geht es ja nicht»

Mit diesem Objekt hat sich die noch unbekannte Täterschaft definitiv das falsche Bauwerk ausgesucht. Der Vorfall kann erst wenige Tage zurückliegen und wurde von einer aufmerksamen Prättigauerin via Facebook-Eintrag publik gemacht. Die vom Kübliser Ortsteil Dalvazza über die Landquart führende Dalvazzabrücke ist an mehreren Stellen kleiner und grossflächiger versprayt. Angebracht wurden zudem Aufschriften wie «Fuck the System» oder «Brainwased».