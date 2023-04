Aus dem Aprilscherz wird ein handfestes Glarner Produkt

Das Produkt wurde am Samstag in der Molki in Netstal lanciert: die «Vegetarische Wurst nach Glarner Art», hergestellt unter anderem aus Blumenkohl, Maismehl und Tofu. Nun, es gab sie nicht wirklich, sie entstand als diesjähriger Aprilscherz im Team der «Glarner Nachrichten» und wurde von Metzgermeister Matthias Schnyder präsentiert.