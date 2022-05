Als Gion Casper Collenberg zur Île de France segelte

Er stammte aus Lumbrein in der Val Lumnezia, verbrachte aber den grössten Teil seines Lebens in Frankreich: Gion Casper Collenberg (1733–1792). Wobei er seine neue Heimat durchaus auch verliess: 1765/66 nahm er die Gelegenheit zu einer längeren Seereise wahr, als Begleiter seines französischen Patrons. Das Abenteuer führte Collenberg in die damalige Kolonie Île de France, heute bekannt als Mauritius. «Eine gefährliche Expedition ins Unbekannte», meint der Historiker Michele Luigi Badilatti – er hat sich für seine Dissertation mit der grossen Reise des Lumbreiners beschäftigt.