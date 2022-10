Alle wollen Fachkräfte – wir bilden sie aus!

Als grösster Arbeitgeber in Kaltbrunn ist es uns ein Anliegen, Top-Lehrstellen in 6 verschiedenen Berufen anzubieten. Wir setzen auf gute Fachkräfte, die den Erfolg der Federtechnik nachhaltig garantieren. Deshalb machen wir Lernende zu Fachkräften in unterschiedlichen Berufen. Eine Ausbildung bei der Federtechnik Kaltbrunn ist ein Sprungbrett für eine chancenreiche Zukunft. Unser Unternehmen gehört zur Federtechnik Group AG mit Hauptsitz in Kaltbrunn und pflegt nationale wie internationale Kundschaft. Lernende werden bei uns von Anfang an direkt in die tägliche Arbeit eingebunden. Wir sind überzeugt, dass dieser Weg die beste Schule ist. So kann bereits nach kurzer Zeit eigenständig gearbeitet und wertvolle Praxiserfahrung gesammelt werden. Selbstverständlich werden die Lernenden von unseren erfahrenen Fachkräften und Berufsbildner begleitet. Engagierte und gut ausbildete Mitarbeitende bilden die Grundlage unseres Unternehmenserfolges. Deshalb investieren wir auch nach der Lehre laufend in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Gut ausgebildetes Fachpersonal ist ein Eckpfeiler unserer Strategie.