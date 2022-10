ALDI SUISSE – Gemeinsam mehr fürs Leben.

Mit einer breiten Palette an Arbeitsmodellen können Beruf und Familie oder die eigenen Freizeitpläne einfach unter einen Hut gebracht werden.

Menschen, die in einem von Vielfalt und Diversität geprägten Team arbeiten, sind aufgestellt, ausgeglichen und leistungsbereit – denn Vielfalt und Diversität sind Stärken, welche in der ALDIArbeitswelt stark gefördert werden. Der Erfolg von ALDI SUISSE basiert denn auch auf dem kollegialen Zusammenhalt, einem guten Einvernehmen und dem inspirierenden Teamgeist innerhalb der ganzen Belegschaft – nicht nur bei den Kolleginnen und Kollegen am Verkaufspunkt, sondern auch in der Verwaltung und der Logistik. Gemeinsam erreicht man mehr fürs Leben «Team ALDI» ist gelebter, gemeinsamer Spirit. Dank funktionierenden und familiären Teams sind die Mitarbeitenden bereit, die Extrameile zu gehen und sich engagiert für das Unternehmen und die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden einzusetzen. Darum legt ALDI SUISSE grossen Wert darauf, Mitarbeitende zu unterstützen, die einen Ausgleich zwischen Beruf und privaten Verpflichtungen oder Plänen suchen. Familie und Beruf unter einem Hut Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine familienfreundliche Arbeitswelt ist den Verantwortlichen des Unternehmens ein grosses Anliegen. Ein breites Spektrum an Massnahmen und Leistungen ermöglichen flexibles Arbeiten, die Berücksichtigung von individuellen Lebenssituationen und allgemein mehr Freiraum für die persönliche Gestaltung deines Alltags. Unter anderem sind das die folgenden Vorteile:

• Mehr Elternzeit, und zwar zum vollen Lohn anstelle der gesetzlich vorgeschriebenen 80 Prozent.

• Für die Mutter 18 Wochen anstelle der vorgeschriebenen 14 Wochen. Das mit der Möglichkeit, unbezahlt um 36 Wochen zu verlängern und für den Vater vier Wochen anstelle der vorgeschriebenen zwei Wochen.

• Equal Pay – Lohngleichheit über alle Hierarchiestufen.

• Homeoffice-Möglichkeit und modern ausgestattete Arbeitsumgebung.

• Dank flexiblen Arbeitszeiten familienfreundliche Planung oder individuelle Work-Life-Balance möglich.

• Schichtplanung im Voraus zur bestmöglichen Familienorganisation.

• Attraktive Teilzeitmodelle auf allen Hierarchiestufen.

• Wiedereinstieg nach Mutterschaftsurlaub, auf Wunsch zu reduziertem Beschäftigungsgrad.

Freue Dich weiter auf ... ALDI-SUISSE-Mitarbeitende dürfen sich aber noch auf viele andere Benefits freuen. Neben Rabatten und Sonderkonditionen bei unterschiedlichen Unternehmen stehen in den Aufenthaltsräumen der Filialen immer Früchte und Gemüse, Kaffee, Tee und Mineralwasser kostenlos zur Verfügung. Für wissensdurstige Mitarbeitende bietet die ALDI-SUISSE-Akademie weiter individuelle Angebote zur Talentförderung und persönlichen Weiterentwicklung. www.jobs.aldi.ch/aldi-suisse-als-arbeitgeber