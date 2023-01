Der Permafrost taut immer tiefer im Boden auf

Im Permafrost der Schweizer Alpen wurden im vergangenen Jahr neue Rekorde gemessen. Das wird jetzt klar, wo die Daten des Schweizer Permafrost-Messnetzes (Permos) vorliegen. «In zwei Dritteln aller Bohrlöcher lag die Auftauschicht im vergangenen Jahr so tief wie noch nie in den vergangenen zehn bis 20 Jahren», sagt Jeannette Nötzli. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos und koordiniert Permos. Mit Auftauschicht werden die obersten Meter des Untergrunds bezeichnet, die jeweils im Sommer auftauen.