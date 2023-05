Ein Klosterser Berg als Krönungsgeschenk

Weltweit werden zig Millionen Menschen diesen Samstag am Fernsehgerät oder via Smartphone live mitverfolgen, wenn König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey gekrönt wird. Es ist ein historisches Ereignis, an der Zeremonie selbst werden rund 2000 Personen als Gäste erwartet. Darunter Mitglieder des britischen Königshauses, viele Vertreterinnen und Vertreter anderer Königshäuser, ausländische Staatsoberhäupter, Politikerinnen und Politiker sowie Prominente aus Sport, Film und Fernsehen.