Süsse Hilfe für Menschen in einer bitteren Lage

«Gestern Abend hat die Erde wieder gebebt.» Es ist Dienstagmorgen, zwei Wochen sind vergangen seit den verheerenden Erdstössen in der Türkei und in Syrien, und Wardan Ismail ist erneut beunruhigt wegen der Lage in seiner Heimat. Ein Beben mit einer Stärke von 6,4 auf der Richterskala hat wenige Stunden zuvor die türkische Provinz Hatay erschüttert. Gut 500 Kilometer entfernt davon ist Wardan selbst aufgewachsen, in der Nähe von Dêrik im kurdischen Teil Syriens; das vom schweren Kahramanmaraş–Erdbeben direkt betroffene Gebiet reicht bis auf rund 100 Kilometer an diese Region heran.