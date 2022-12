Im Kerker des Fürstbischofs lagert Churs Vergangenheit

Seit Jahrhunderten thront sie über der Stadt, die Burg des Bischofs, die von den Churern lapidar nur «der Hof» genannt wird. Und obwohl die trutzigen Gebäude um die mehr als 1500-jährige Kathedrale schon so lange da sind, gibt es so vieles, was man nicht über sie weiss. Zum Beispiel, wenn es heisst, man möge doch bitte zum Marsölturm kommen, wo uns die Tür zu einem wahrlich besonderen Raum geöffnet würde. «Das Marsöl» kennt man als beliebtes Restaurant mit Festsaal.