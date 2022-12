Hier wohnte die wohl berühmteste Churerin

Das Haus an der Reichsgasse 57 in Chur zieren gleich drei Türen, und über jeder von ihnen wölbt sich ein Steinbogen. Die rechte Tür, so ist durchs Fenster gut zu erkennen, führt in eine Bar, «Ela Coffee & Cocktails» ist auf einer an die Tür gehängten Tafel zu lesen. Durch die milchigen Gläser der linken Tür zeichnen sich grün gepolsterte Sitzbänke und kleine Holztische ab. Bei der mittleren Tür lässt einzig ein Briefkastenschlitz erahnen, was sich dahinter verbirgt.