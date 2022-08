Achtung, fertig, Gymnasium!

Reinschautage

An den Reinschautagen vom 09. und 10. September 2022 gewährt die EMS Schiers einen Einblick in ihr Schulleben. Sie zeigen Unterricht in allen Klassen quer über alle Fachbereiche. Es erwarten Sie spannende Experimente, schmissige Poetry Slams, coole Sportshows, musikalische Einlagen und vieles mehr. Dieses Jahr mit den Schwerpunkten: Matura- und Selbständige Arbeiten und Schulprojekte. Kommen Sie vorbei!