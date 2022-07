Bis am 1. August können am Slide Event in Savognin jung und alt täglich auf einer 100 Meter langen Rutsche auf Schwimmreifen direkt in den Badesee Lai Barnagn rutschen.

Am ersten Wochenende nutzten zahlreiche Gäste das temporäre Angebot.

Radio Südostschweiz ist Partner der Aktion und hat im Vorfeld zahlreiche Tickets verlost. (red)