Ab nach Daistgvil dasper Mincabuxa

Lust auf eine Fahrt nach Chantnov? Nein, das liegt nicht irgendwo in Osteuropa, es liegt im Kanton Bern. Und eigentlich heisst der Ort Neuenegg. Aber befände er sich in Romanischbünden, so würde «Ecke» zu «chantun» und «neu» zu «nov» – fertig ist der romanisierte Gemeindename. Ganz so einfach ist es natürlich nicht immer, das hat auch Donat Caduff ziemlich schnell gemerkt. «Zu Beginn war ich recht naiv. Es war vielleicht schon ein bisschen grössenwahnsinnig, dieses Projekt anzugehen», sagt er rückblickend.