Ab in die Höhen der Sunnibergbrücke

Wie die Gemeinde schreibt, gibt es am Klettergarten 22 Routen und insgesamt über 600 Klettermeter. Zwei Routen seien sogenannte Mehrseilrouten. Die längste Route führt 57 Meter in die Höhe. «Mit Schwierigkeitsgraden von 4a bis 8a lockt die neue Kletteranlage zu spektakulären Erkundungstouren am imposanten Bauwerk», so die Verantwortlichen. Die Routenbauer haben dafür 2300 Griffe montiert und 10 Liter Leim für die Kletteranlage verbraucht. Schon die Umsetzung sorgte für reichlich Spannung: «Bei Wind und Wetter wurde seit Juni – meist am Seil hängend – an der Umsetzung der Routen gearbeitet.»