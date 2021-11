5 Gründe, weshalb sich jetzt ein neues Garagentor lohnt

Mit einem Garagen-Sektionaltor profitieren Fahrzeughalter nicht nur von einem Schutz für Motorfahrzeuge, sondern von viel mehr.

Jeder kennt es – der Tag auf der Arbeit war lang, das Wetter kalt und nass, der Körper sehnt sich nach dem wohlverdienten Feierabend in den eigenen vier Wänden. Zu Hause abschalten und den Alltag mit all seinen Anstrengungen und Strapazen vergessen. Jetzt nur noch rasch raus aus dem Wagen, das Garagentor öffnen und wieder zurück ins warme Auto. Doch kaum ist die Autotür geöffnet, wird man schon von einer nassen Winter-Brise begrüsst. Mit dem ersten Fusstritt auf vermeintlich festen Grund tritt man auch schon in eine Schlamm-Pfütze, welche den Schuh mit Eiswasser durchfluten lässt. Mit Mühe und Not sitzt man dann völlig durchnässt und mit den Nerven am Ende wieder hinter dem Steuer. Das muss nicht sein.

Mit den modernen Sektionaltore beginnt die Wohlfühloase bereits in der Einfahrt. So lassen sich die modernen Sektionaltore nicht nur bequem vom Auto aus bedienen, sondern bieten auch eine grosse Auswahl an weiteren Vorteilen, welche das Leben erleichtern:

Sparen Sie Platz

Garagen-Sektionaltore können in fast jede Garagenöffnung eingebaut werden. Sie öffnen senkrecht und liegen platzsparend unter der Decke. Durch dieses Konstruktionsprinzip bieten sie maximalen Platz in und vor der Garage. Die bis zu 14 cm erweiterte Durchfahrtsbreite gegenüber Schwingtoren macht zudem auch das Einparken moderner, breiter Pkws und SUVs bedeutend angenehmer. So wird kein unnötiger Platz verschwendet und jeder M2 Fläche in der heimischen Garage bleibt nutzbar.