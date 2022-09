275’000 Franken für Bündner Berggemeinden

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Löschwasser wie auch die Abwasserentsorgung ist in vielen Berggemeinden topografie- und siedlungsbedingt besonders aufwendig. Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden kann an die erste Etappe der Erneuerung der Wasserversorgung der Wassergenossenschaft Montagne du Droit in den Gemeinden St.Imier, Sonvilier, Renan und La Ferrière BE 100'000 Franken beitragen. Die Gemeinde Safiental GR wurde mit 75'000 Franken an die Sanierung der ARA Dutjen und die Gemeinde Fürstenau GR mit 200'000 Franken für die Wasserversorgung unterstützt, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Wasserversorgung Schwarzenmatt in Boltigen BE werde mit 150'000 Franken mitfinanzieren. An die Kanalisationsleitung der Abwasserversorgung von Boltigen bis Oberwil BE trägt sie 200'000 Franken bei.