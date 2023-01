ÖKK-Kindergartenskiwochen: Auf der Skipiste statt im Klassenzimmer

Bereits zum 21. Mal unterstützt das Versicherungsunternehmen ÖKK verschiedene Bündner Skischulen. «Die Kindergartenskiwochen ermöglichen den Kindern, zu günstigen Konditionen eine erlebnisreiche Woche im Schnee zu verbringen, die zugleich Freude an der Bewegung vermitteln soll», sagt Patrick Eisenhut, Leiter der Kommunikation bei ÖKK. In diesem Jahr werden laut Eisenhut rund 2500 Kinder zwischen vier und sechs Jahren erwartet. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer davon seien in Grüsch-Danusa (700), Davos (500) und Brambrüesch (475) anzutreffen. Von Montag bis Donnerstag finde jeweils Skiunterricht statt und am Freitag runde ein Rennen die Skiwoche ab. Dort dürfen die kleinen Skifahrprofis ihr Können der Familie präsentieren.