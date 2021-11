Zeit, die Ski abzustauben

Mit den beiden Riesenslaloms in Sölden hat die Weltcup-Skisaison für die Profis bereits Mitte Oktober begonnen. Doch auch Skifahrerinnen und Snowboarder, die den Sport nur als Hobby betreiben, können sich freuen. Denn die ersten Skigebiete im Kanton haben ihre Tore – oder besser gesagt ihre Tickethäuschen – bereits geöffnet. So konnten Ski- und Snowboardfans am vergangenen Wochenende beispielsweise in Davos erstmals die Piste runterbrettern. Für viele Skigebiete im Kanton beginnt die Saison allerdings erst in den kommenden Wochen, wie den Websites der Betreiber zu entnehmen ist. Hier ein Überblick: