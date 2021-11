Von der Sexualität zu den Sternen

Sexualität und sexuelle Gesundheit interessierten Susanna Siegrist Moser seit ihrem Studium. «Auch weil alle eine Sexualität haben, selbst jene, die sich als asexuell bezeichnen oder Sexualität nicht leben möchten», sagt die Sozialarbeiterin und Fachfrau für sexuelle Gesundheit in Bildung und Beratung. Wenig erstaunlich deshalb, dass Siegrist vor über 30 Jahren als 32-Jährige zu Adebar kam – und die Fachstelle für sexuelle Gesundheit und Familienplanung an der Sennensteinstrasse in Chur während 24 Jahren leitete. Nun geht sie mit 63 Jahren in Pension.