Studiengänge mit top Aussichten im Arbeitsmarkt

Einen internationalen Campus mit über 40 Nationen am Campus in einem attraktiven und zugleich bodenständigen Umfeld, engagierte Lehrende sowie eine kreative und leistungsbetonte Atmosphäre – all das charakterisiert die Universität Liechtenstein. An vier Instituten wird Architektur und Raumentwicklung, Wirtschaftsinformatik, Entrepreneurship und Management sowie Finance auf Bachelor-, Master- und Doktoratsniveau gelehrt. Mit neuen Ansätzen zeigt die Universität Liechtenstein, was moderne Lehre bedeutet: Nach schweizerischen wie internationalen Qualitätsstandards wird aktuelles Wissen vermittelt und auf internationalem Topniveau geforscht. Die Studierenden profitieren von einem exzellenten Betreuungsverhältnis von 1:11 mit direktem Kontakt zu den Dozierenden wie man es sonst nur von Privatuniversitäten kennt. In kleinen Gruppen wird praxisnah gearbeitet und die gute Vernetzung der Universität mit der regionalen Wirtschaft garantiert eine Ausbildung, die hervorragende Karrierechancen auf einem attraktiven Arbeitsmarkt ermöglicht.

